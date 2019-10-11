عاجل اليمن : الزعيم صالح يوقف موكبه ويشتري الجراد وهذا ما فعله عقب وصوله دار الرئاسة .. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم صالح يوقف موكبه ويشتري الجراد وهذا ما فعله عقب وصوله دار الرئاسة .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الرئيس اليمني الجنوبي السابق، علي ناصر محمد عن سر خاص للرئيس الراحل علي عبدالله صالح قام به في حضرته بالعاصمة صنعاء.

ونقل الصحفي اللبناني “سمير عطا الله” عن الرئيس علي ناصر قوله “أذكر أنني كنت في صنعاء برفقة الرئيس علي عبد الله صالح، الذي كان يقود بنفسه وخلفه رتل من السيارات، وعندما شاهد مكاناً لبيع الجراد، توقف وأمر بشراء شوالين من الجراد”.

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وأضاف: “انتقلنا إلى دار الرئاسة وافترشنا الأرض، وأُفرغ الشوالان من الجراد على بطانيات خاصة، وشكّلنا حلقات حول الجراد لنأكله والناس يضحكون وعلي عبد الله صالح يردد: هذا هو الجمبري المشوي”.

وتابع الصحفي عطا الله: الجراد يرعب العالم، ويرعبه اليمنيون حيث إن اليمنيين كانوا يعتقدون أن الجراد علاج لكل داء، للنظر والسكر ومرض القلب ولكل شي،. لذا، قرر اليمنيون أن الجراد جدير بالأكل وليس بالرعب والخوف”.