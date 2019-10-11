عاجل اليمن : فتيات سعوديات يرمين حشمتهن ويرتكبن هذا الفعل الخارج عن أخلاق المجتمع .. ويتسابقن في نشر (الصور والفيديوهات)

شكرا لقرائتكم خبر عن فتيات سعوديات يرمين حشمتهن ويرتكبن هذا الفعل الخارج عن أخلاق المجتمع .. ويتسابقن في نشر (الصور والفيديوهات) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ظلّ حالة الإنفتاح الآخذة رقعتها بالإتساع، والإنحلال الأخلاقي الذي بدأت تظهر ملامحه أكثر فأكثر في السعودية، دشنّت سعوديات عبر موقع “تويتر” هاشتاغ [#النقاب_تحِت_رجلي] للمطالبة بالتخلي عن النقاب.

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ونشرت سعوديات عبر الهاشتاغ صوراً صادمة، تُظهر أقدامهنّ تدوس النقاب، مُطالبات بالحرية الشخصيّة في اختيار اللباس.

وأثارت الصور والهاشتاغ غضباً واسعاً بين المغرّدين، الذين أرجعوا سبب ظهور هكذا أمور إلى تغييب ولي العهد محمد بن سلمان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحلال مكانها هيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ، والتي بدأت خلال الأشهر الأخيرة بإحياء حفلات فنية، وإقامة فعاليات مختلطة، في مشاهد جديدة على مجتمع كان يعتبر تلك المظاهر من المحرمات.