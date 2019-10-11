عاجل اليمن : إيران تكشف المستور وتعلن قبل قليل عن الدولة المتورطة في الهجوم على ناقلة النفط في الخليج

شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تكشف المستور وتعلن قبل قليل عن الدولة المتورطة في الهجوم على ناقلة النفط في الخليج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس العلاقات العامة في شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية إن الصاروخين اللذين أصابا ناقلة النفط في البحر الأحمر، صباح الجمعة، يحتمل أنهما أطلقا من المملكة العربية السعودية، وفقا لما نقله تلفزيون "برس الإيراني".

غير أن الشركة الوطنية لناقلات النفط نفت لاحقًا أن حادث الناقلة "سابيتي" في البحر الأحمر ناجم عن اصابتها بصاروخ من جانب السعودية، وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية الرسمية.

قد يهمك ايضاً:

صدام حسين يظهر في الأردن .. والجماهير تهتف له ودولة خليجية تطالب بحق الرد (فيديو)

صفقة كبرى بين السعودية والحوثيين وإيجاد بديل جديد للرئيس هادي بعيدًا عن الشرعية ... وصحيفة خليجية تكشف المستور

ورد للتو : أول رد ايراني سريع على قصف الناقلة الايرانية في البحر الأحمر قبل قليل

مسؤول بارز يكشف عن اللمسات الأخيرة لـــ إعلان رسمي بنهاية الحرب في اليمن

بعد وضع هذا الفخ في حوار جدة ..الرئيس هادي يقلب الطاولة على السعودية والإمارات والانتقالي في موقف محرج للغاية

بسبب اليمن الرئيس الأمريكي يطير من الفرح ويعلن قبل قليل ..شاهد ماورد فيه

سيارة اخر موديل تسقط من جبل شاهق وتخلف كارثه حقيقيه في مدينه اب (شاهد)

Advertisements

الحليف الأكبر للأمير ’’محمد بن نايف‘‘ يشن هجوماً نارياً على ولي العهد السعودي وهكذا كان مصيره (شاهد بالصور ماحدث له)

عاجل : أنباء عن قبول السعودية بتسوية سياسية شاملة باليمن ومكتب غريفيث يكشف بعض تفاصيلها



ولم تصدر أي تعليقات من مسؤولين إيرانيين حول تحميل المسؤولية لأي جهة التقرير.

وكانت العلاقات العامة والشؤون الدولية للشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية قد أعلنت أن الانفجارين اللذين وقعا في ناقلة نفط "سابيتي" كانا بسبب إصابة بصاروخين خلال إبحارها على بعد 60 ميلا (نحو 100 كيلومتر) قبالة سواحل مدينة جدة السعودية في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن خزاني نفط تضررًا نتيجة الانفجارين الأمر الذي أدى إلى تسرب نفط إلى البحر الأحمر، قبل يتمكن الطاقم من السيطرة عليه.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيراني عباس موسوي، إن "التحقيقات الجارية من قبل شركة النفط الإيرانية، تكشف أن السفينة تعرضت للهجوم والإصابة من مكان قريب من شرق البحر الأحمر، على دفعتين وبفاصل نصف ساعة".

وأضاف: "الجماعات المسؤولة عن هذه المغامرة الخطرة، تتحمل كل التبعات الناجمة عنها، بما في ذلك التلوث الحاصل في المنطقة".

وشدد في بيان على "سلامة طاقم الناقلة، وأنهم لم يتعرضوا لأذى، وأن السفينة في حالة مستقرة".

وأشار إلى "تعرض السفن الإيرانية خلال الأشهر الماضية لأعمال تخريبية في البحر الأحمر".

وأضاف أن "التحقيقات جارية لمعرفة الجهات المتورطة بهذه الاعتداءات"، مشيرا إلى إعلان النتائج بعد الحصول عليها.