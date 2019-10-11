عاجل اليمن : صدام حسين يظهر في الأردن .. والجماهير تهتف له ودولة خليجية تطالب بحق الرد (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن صدام حسين يظهر في الأردن .. والجماهير تهتف له ودولة خليجية تطالب بحق الرد (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجماهير أردنية قامت باستفزاز الجماهير الكويتية قبيل لقاء منتخبيهما على ملعب عمان الدولي، ضمن التصفيات المشتركة لمونديال قطر وكآس آسيا.

وطالبت وسائل إعلام كويتية اتحاد الكرة المحلي بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي ”الفيفا“ والاتحاد الآسيوي بسبب هتافات الجماهير الأردنية للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، خلال مباراة الأردن والكويت على استاد عمان الدولي.

قد يهمك ايضاً:

صفقة كبرى بين السعودية والحوثيين وإيجاد بديل جديد للرئيس هادي بعيدًا عن الشرعية ... وصحيفة خليجية تكشف المستور

ورد للتو : أول رد ايراني سريع على قصف الناقلة الايرانية في البحر الأحمر قبل قليل

مسؤول بارز يكشف عن اللمسات الأخيرة لـــ إعلان رسمي بنهاية الحرب في اليمن

بعد وضع هذا الفخ في حوار جدة ..الرئيس هادي يقلب الطاولة على السعودية والإمارات والانتقالي في موقف محرج للغاية

بسبب اليمن الرئيس الأمريكي يطير من الفرح ويعلن قبل قليل ..شاهد ماورد فيه

Advertisements

سيارة اخر موديل تسقط من جبل شاهق وتخلف كارثه حقيقيه في مدينه اب (شاهد)

الحليف الأكبر للأمير ’’محمد بن نايف‘‘ يشن هجوماً نارياً على ولي العهد السعودي وهكذا كان مصيره (شاهد بالصور ماحدث له)

عاجل : أنباء عن قبول السعودية بتسوية سياسية شاملة باليمن ومكتب غريفيث يكشف بعض تفاصيلها

واعتبرت وسائل الإعلام الكويتية أن هذه الصيحات والأهازيج ”مشينة“ من قبل بعض الجماهير الأردنية، في محاولة لاستفزاز الجمهور الكويتي الذي يتابع المباراة.

وحسم التعادل السلبي، الخميس، مباراة المنتخب الأردني مع ضيفه الكويتي، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية للمرحلة الثانية لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

لم يقدم الفريقان الأداء المنتظر، وظهر الهجوم في الجانبين في أقل مستوياته وسط تألق وقوة من لاعبي الدفاع والوسط في المنتخبين.

وكانت الخطورة قليلة للغاية على الحارسين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي وقت سابق اليوم بنفس الجولة للمجموعة ذاتها، أمطر المنتخب الأسترالي مرمى ضيفه النيبالي بخمسة أهداف نظيفة.

بذلك، تتصدر أستراليا المجموعة برصيد 6 نقاط، والكويت الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الأردن، والنيبال الرابع برصيد 3 نقاط، والصين تايبيه الخامس والأخير دون رصيد من النقاط.