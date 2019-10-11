OSHA وNEBOSH يطوران مهارات مشرفي الأمن والسلامة في المدارس

تعكف وزارة التعليم ممثلةً بالإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية على تنفيذ خطة لتطوير قدرات ومهارات مشرفي ومشرفات الأمن والسلامة المدرسية في الإدارات التعليمية، وذلك من خلال تأهيلهم عبر دورات متقدمة في برنامجي الأوشا (OSHA)، والنيبوش (NEBOSH). يأتي ذلك ضمن مبادرة الوزارة لتحسين وسائل الأمن والسلامة المدرسية، وذلك لتطوير قدرات مديري ومساعدات ومشرفي ومشرفات الأمن والسلامة المدرسية في الإدارات التعليمية. OSHA «إدارة السلامة والصحة المهنية» (The Occupational Safety and Health Administration) البرنامج يغلب عليه الجوانب التطبيقية والمعايير وأساليب تنفيذ الأعمال الخطيرة يعتمد على كيفية استخدام واستخلاص المعلوماتOSHA) standards) برنامج تطبيقي يوفر المفاتيح الأساسية لمعرفة كل ما يهم السلامة في أي صناعة اختباراته تقيس مستوى تحصيل الدارس للمحتوى العلمي والمهارات المطلوبة يعتمد المحاضرين المؤهلين للقيام بأعمال التدريب، ويوفر لهم حضور واجتياز الدورة والاختبارات NEBOSH «المجلس الوطني البريطاني لامتحانات الصحة والسلامة المهنية» Advertisements (The National Examination Board in Occupational Safety & Health ) يركز البرنامج بشكل أساسٍ على فلسفة إدارة أمور السلامة والصحة المهنية يتبع أسلوب إدارة وتقييم المخاطر وتحليلها مع الجوانب التطبيقية للسلامة يراعي كيفية تأمينها بشكل فلسفي مع تجنب الحديث عن الأرقام أو الأكواد التطبيقية يعتمد البرنامج على الاختبارات الدقيقة يعد معيارا حقيقيا لمستوى الدارس ومدى تحصيله لا يعتمد محاضرين مستقلين يعتمد هيئات تدريب لديها الموارد البشرية والمؤهلات اللازمة، وهي شركات ومراكز تدريب بريطانية كبرى لها فروع أو مكاتب تمثيل بالمنطقة العربية



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