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سفلتة مخططات المنح بالخفجي

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تنفذ بلدية محافظة الخفجي حالياً مشروع سفلتة مخططات المنح بالمحافظة، استمراراً لجهود البلدية لرفع مستوى الشوارع بالأحياء السكنية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني، أن السفلتة تشمل العديد من الأحياء بالمحافظة، حيث تتم حالياً أعمال السفلتة بحي المروج، مشيراً إلى أن كمية الإسفلت المستخدمة حتى الآن بلغت 16000م2، مشيرا إلى أن البلدية تُجري حالياً أعمال التسوية الترابية وطبقة البيس كورس لحي النزهة، وأعمال طبقة البيس كورس بحي الفيصلية (أ).

وأشار الحميداني إلى أن بلدية محافظة الخفجي تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مخططات المنح في المحافظة بمشاريع السفلتة.


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