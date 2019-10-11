15 منشأة و656 ممارسا تحتضنهم التخصصات الصحية

قنوات تواصل
أوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن مبادرة «تستاهل نجيك» تستهدف المنشآت والمدن الطبية التي ينتسب لها عدد كبير من الممارسين الصحيين لتقديم الخدمة لهم في أماكن عملهم، مشيراً إلى أن المبادرة تسعى أيضاً إلى فتح قنوات تواصل مع الممارسين الصحيين من دون الحاجة إلى زيارة الهيئة، حيث يقوم فريق من الهيئة بالالتقاء بالممارسين الصحيين، وشرح أنظمة الهيئة ولوائحها وآليات التعامل مع النظام الإلكتروني الموحد «ممارس بلس» ومساعدة طالبي الخدمة في تقديم طلباتهم إلكترونياً.
المنشآت المستفيدة
أفاد القثامي أن المنشآت الصحية التي استفادت من الخدمة هي: مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، مستشفى الملك فهد التخصصي بالقصيم، مستشفى الملك فهد التخصصي والملك سلمان للقوات المسلحة في تبوك، مستشفى الملك فهد بجازان، مستشفى القوات المسلحة في الطائف، مستشفى الملك خالد في حائل، مستشفى الجبر للعيون في الأحساء، مستشفى الملك فهد في الباحة، مستشفى الملك خالد العام في حفر الباطن، مستشفى الملك خالد في نجران، مجمع الملك فهد الطبي العسكري ومستشفى الملك فهد التخصصي في الخبر، مستشفى عسير المركزي في أبها، الغرفة التجارية في الأحساء.
مبادرة «تستاهل نجيك»
تستهدف المنشآت والمدن الطبية
تقدم خدماتها للممارسين الصحيين في أماكن عملهم
تسعى إلى فتح قنوات تواصل مع الممارسين الصحيين
مساعدة طالبي الخدمة في تقديم طلباتهم إلكترونيا
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