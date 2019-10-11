فصول إضافية وآلية لسد عجز المعلمات بشرفة نجران

المدرسة الابتدائية للبنات بحي الشرفة (دوت الخليج)
استيعاب
أضافت الإدارة، بأنه فيما يخص أعداد الطالبات في الفصول القائمة بمدرسة شرق رجلاء الابتدائية للبنات، فهي تعدّ مناسبة ولا توجد كثافة طلابية، إذ ما زالت المدرسة قادرة على استيعاب النمو المستقبلي، وفيما يخص المعلمات، فقد تم العمل على تطبيق آلية سد العجز، خلال وفر معلمات المدارس.
كثافة الطالبات
كان عدد من أولياء الأمور، أعربوا لـ«دوت الخليج» عن استيائهم من تكدس الطالبات بمدارس البنات الابتدائية في أحياء الشرفة وغرب نجران، إضافة إلى نقص المعلمات. وطالب فوزي آل منصور، وحسين آل منصور، وسالم الوايلي، وعلي آل شيبان، تعليم نجران بفتح فصول إضافية، أو وضع حلول لعملية التكدس الكبير، إضافة إلى سد العجز في عدد المعلمات، مشيرين إلى أن المدارس لا تسع الطالبات، مطالبين باستحداث مجمعات تعليمية ومدارس جديدة في تلك الأحياء، وتأمينها بالتجهيزات المدرسة اللازمة، خاصة الطاولات والكراسي والمستلزمات الحديثة، حتى تتمكن بناتهم من الالتحاق بالتعليم العام، وفق الأعداد التي تسمح بتقديم خدمة تعليمية مناسبة لتحصيلهن الدراسي، مشددين على أن المرحلة الابتدائية هي مرحله التأسيس المهمة للتعليم، بعد أن كان الفاقد التعليمي لهن كبيرا خلال السنوات الماضية، نتيجة ظروف مدارس التوأمة وأحداث الحد الجنوبي، مؤكدين أن زيادة العدد داخل المبنى المدرسي، بمقدار 60 طالبة في الفصل الواحد، سيكون خطرا عليهن لدواعي الأمن والسلامة.
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