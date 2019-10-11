إزالة 67 ألف م2 من التعديات

أزالت بلدية ذهبان الفرعية، ممثلة في الفرق الرقابية التابعة للبلدية، تعديات بنطاق الحي، وتوجيه عدد من الإنذارات للمحلات التجارية، وإصدار غرامات مالية على المخالفين للأنظمة البلدية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها البلدية.

وأوضحت رئيسة بلدية ذهبان الفرعية شذى المهنا، أنه تمت إزالة عدد من التعديات والإحداثات غير النظامية بمساحة 67 ألف م2 لمبان وأحواش مخالفة، إضافة إلى عقوم ترابية بطول 4300 متر طوليا تم إحداثها بالتعدي. وأشارت المهنا إلى أن الفرق الميدانية قامت بـ18 جولة ميدانية، تم خلالها إشعار 15 محلا، وإغلاق 4 محلات.