إغلاق 3 محلات تجارية مخالفة برجال ألمع

نفذت بلدية رجال ألمع جولات تفتيشية ورقابية شملت عدداً من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والمطابخ والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وأسفرت الجولات التفتيشية التي بلغت 25 جولة عن مصادرة كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 3 محلات تجارية، وسُجلت 9 مخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

وأكد رئيس البلدية سعيد علي حافظ أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال المراقبين على المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.