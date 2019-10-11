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الرياض - رنا هويدي - عــــاجل .. عقب استهداف ناقلة النفط الإيرانية : واشنطن تعلن عن خبر سار لـ"محمد بن سلمان"

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، نشر 3 الآف جنديا إضافيا في المملكة العربية السعودية في إطار رد الفعل على قصف المنشآت النفطية في 14 سبتمبر/ أيلول الماضي.

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عــــاجل .. عقب استهداف ناقلة النفط الإيرانية : واشنطن تعلن عن خبر سار لـ"محمد بن سلمان"

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع جوناثان هوفمان: " بناء على طلب من القيادة المركزية الأميركية، أذن وزير الدفاع الأميركي مارك إيسبر بنشر قوات أميركية إضافية ومعدات أخرى في المملكة العربية السعودية: سربان من المقاتلات، وجناح جوي واحد ، ونظام واحد "ثاد"".

بالإضافة إلى ذلك، أكدت وزارة الدفاع الأميركية نشر 3الآف جنديا إضافيا في المملكة العربية السعودية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في نهاية أيلول/ سبتمبر أنها تعتزم إرسال أربعة أنظمة رادار وبطارية صواريخ باتريوت ونحو 200 من أفراد الدعم لتعزيز دفاعات السعودية بعد أكبر هجوم على الإطلاق يستهدف منشآتها النفطية.