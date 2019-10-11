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الرياض - رنا هويدي - عــــــاجل .. واشنطن تفجر مفاجاة وتكشف عن مخطط انقلاب سري لـ"سعود القحطاني" ضد "محمد بن سلمان" .. وهكذا كان مصيرة

كشف خبراء متخصصون في مجال تقنية ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، عن السبب الحقيقي وراء إقدام موقع "تويتر" على حجب حساب المستشار السابق بالديون الملكي، سعود القحطاني.

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وبحسب مقال بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن القيام بتعليق حساب "القحطاني"، الذي لم يصدر تغريدة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018، هو أمر غير عادي، وربما كان تعليق حسابه مرتبطًا بعثور (تويتر) على أدلة على تورط "القحطاني" في عمليات ضد ناقدي النظام السعودي.

وأضاف المقال أن سمعة "القحطاني" كمسؤولٍ عن الذباب الإلكتروني كذلك قد تكون السبب، وذلك لدوره في أزمة الخليج عام 2017، حين عرض حياة الكثيرين للخطر من خلال دعوته المواطنين لوضع أسماء في القائمة السوداء ممن يعتقد بتعاطفهم مع قطر.

ويقول كاتب المقال إن "الغريب أن (تويتر) لم تكشف عن أرشيف تغريداته، وقالت إنه لا توجد أدلة على أن الحساب مرتبط بالعملية، مع أن التحقيقات المستقلة تقول إنه هو المسؤول عنها".

وكان موقع التدوين المصغر "تويتر" قد قام مؤخرًا بإعلانه شطب 4525 حسابًا مرتبطة بالسعودية والإمارات ومصر، و4248 حسابًا، تعمل بشكل واضح من الإمارات.

وأرجعت إدارة الموقع تلك الخطوة لأن تلك الحسابات استخدمت في القيام بعملية (توتر سياسي) كمجاز عن الدعاية، على حد وصفها