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الرياض - رنا هويدي - شــاهد : "ترامب" يكشف مصير أخطر سعودي بعد "بن لادن".. المشارك بعملية اغتيال ولي العهد (صورة)

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصير أخطر سعودي، بعد زعيم "تنظيم القاعدة" السابق، أسامة بن لادن، والمشارك في عملية اغتيال ولي العهد السعودي.

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شــاهد : "ترامب" يكشف مصير أخطر سعودي بعد "بن لادن".. المشارك بعملية اغتيال ولي العهد (صورة)

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وأكد "ترامب" في بيانٍ نشرته القيادة المركزية للجيش الأمريكي على حسابه بـ"تويتر" مقتل إبراهيم العسيري الذي برز اسمه على أنه صانع "قنبلة الملابس الداخلية" لتنظيم القاعدة.

وقالت القيادة المركزية: "بيان من (ترامب) يؤكد لأول مرة أن إبراهيم العسيري، وهو أحد كبار صانعي القنابل والمنسق الإرهابي للقاعدة، قد قتل قبل عامين في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب في اليمن".

وأضاف البيان: "قام العسيري ببناء عبوات ناسفة تم استخدامها في الهجوم الفاشل الذي وقع يوم عيد الميلاد عام 2009 والتخطيط لتفجير (أحبار) الطابعة في عام 2010".

وأشار إلى أنه "قام أيضًا ببناء عبوة ناسفة يُراد استخدامها ضد طائرة ركاب في عام 2012، والجهاز المستخدم في محاولة اغتيال ولي عهد المملكة العربية السعودية السابق".

وختم البيان بالتأكيد على أن "موت (العسيري) تسبب في إعاقة تنظيم القاعدة بشكل كبير في شبه الجزيرة العربية، ستستمر الولايات المتحدة في تعقب الإرهابيين مثل العسيري حتى لا يشكلوا تهديدًا لأمتنا العظيمة".

جدير بالذكر أن السعودي إبراهيم العسيري يعد أخطر شخصية سعودية بعد زعيم "تنظيم القاعدة" السابق، أسامة بن لادن، بحسب ما ذكر محللون سعوديون.