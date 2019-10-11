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الرياض - رنا هويدي - عــــاجل .. الكويت تتخذ قرار صادم بحق مصري ارتكب موقف "مشين" مع الشيخ الصباح .. شاهد

قضت محكمة كويتية، بحبس وافد مصري لمدة عامين مع الشغل والإبعاد، بسبب موقف "مشين" ارتكبه مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح. عـــاجل : مطار الرياض يهتز وصراخ نساء سعوديات تضج بالمكان وشخصيات شهيرة تهرب .. "ماذا يحدث" (فيديو) عــــاجل .. أمير من "آل سعود" يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف عن مصير سعود القحطاني وقتلة خاشقجي عـــــاجل : استهداف ناقلة نفط عملاقة قبل قليل في السعودية وقناة العربية تبث هذا الخبر العاجل و هذا ما يحدث الان (صور) شــاهد : "ترامب" يكشف مصير أخطر سعودي بعد "بن لادن".. المشارك بعملية اغتيال ولي العهد (صورة) عــــاجل .. الكويت تتخذ قرار صادم بحق مصري ارتكب موقف "مشين" مع الشيخ الصباح .. شاهد عــــاجل .. عقب استهداف ناقلة النفط الإيرانية : واشنطن تعلن عن خبر سار لـ"محمد بن سلمان" وبحسب صحيفة "الراي" المحلية؛ فقد أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، حكمًا بحبس مغرد مصري سنتين مع الشغل والإبعاد بتهمة "العيب بالذات الأميرية وإساءة استعمال الهاتف". Advertisements وجاء ذلك بعد اتهامات وجهتها النيابة الكويتية للمغرد المصري؛ من أهمها "تهمة العيب بالذات الأميرية من خلال كتابته تغريدات في حسابه الخاص، والذي يحمل اسمه عبر موقع "تويتر". وذكرت النيابة في قرار الاتهام أن المتهم "نشر العبارات المبينة في الأوراق (المرفقة بالقضية) على حسابه وأساء عمدًا استخدام إحدى وسائل الاتصال (هاتفه النقال) بأن نشر العبارات والألفاظ موضوع التهمة الأولى". وكان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، قد تعرض لوعكة صحية استلزمت خضوعه للعلاج فترة داخل البلاد. وعقب ذلك قام أمير الكويت بزيارة للولايات المتحدة لمقابلة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهي الزيارة التي تأجل موعدها بسبب تدهور الحالة الصحية للأمير ودخوله إحدى المستشفيات الأمريكية، قبل أن يغادرها عقب ذلك.

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