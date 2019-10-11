شكرا لقرائتكم خبر عن «لو تقدر.. تخيل».. «موسم الرياض» في 70 يوما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

«لو تقدر.. تخيل» شعار اتخذته هيئة الترفيه لموسم الرياض كخارطة طريق لعالم الترفيه في السعودية ، الذي يحوي أكثر من 100 عرض وأغرب المعارض والفنون والحفلات من حول العالم، مستمدة من أصالة تراث وتاريخ المملكة بعيون المستقبل «موسم منسوج من الخيال».

ويعد موسم الرياض الذي بدأ اليوم (الجمعة) ويستمر حتى 15 ديسمبر القادم، أكبر موسم في المملكة، إذ يحوي 12 منطقة ترفيهية، على مدى 70 يوما متواصلة، تتضمن 100 فعالية ترفيهية مختلفة يومياً بمجموع 7000 فعالية طوال الموسم، إضافة إلى العروض المسرحية والأكشن وخفة اليد، والحياة البرية، ومطاعم ومقاهٍ، وماركات عالمية، وعروض سيارات ومزادات وألعاب وحفلات شرقية وغربية، علاوة على فعاليات خاصة بالتراث والفن الأصيل.

وتحتضن منطقة البوليفارد فعاليات النافورة الراقصة لاستعراض عروض ثلاثية الأبعاد تجمع الماء والنار والدخان، ليعيش الزوار تجربة خرافية، فيما ستكون مسيرة الافتتاح الأكبر استعراضا في المملكة، بأكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، فضلا عن دبابات هارلي والألعاب النارية.