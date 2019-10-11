- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - واصل فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباته اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي. والتقى المدرب روي فيتوريا اللاعبين قبل بداية التدريبات. بعد ذلك انطلقت تدريبات الفريق اليوم بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة.
وقسّم فيتوريا اللاعبين لمجموعتين، أجرى لهما تدريبات تكتيكية متنوعة، تعتمد على التسديد المباشر والكرات العرضية.
واختتم المدرب تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب.
هذا، وواصل الثنائي أحمد موسى وعبدالفتاح آدم برنامجَيْهما التأهيليَّيْن المعد لهما مسبقًا.النصر أحمد موسى عبدالفتاح آدم مدرب النصر روي فيتوريا
11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441 10:00 PM
واصل فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباته اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي. والتقى المدرب روي فيتوريا اللاعبين قبل بداية التدريبات. بعد ذلك انطلقت تدريبات الفريق اليوم بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة.
وقسّم فيتوريا اللاعبين لمجموعتين، أجرى لهما تدريبات تكتيكية متنوعة، تعتمد على التسديد المباشر والكرات العرضية.
واختتم المدرب تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب.
هذا، وواصل الثنائي أحمد موسى وعبدالفتاح آدم برنامجَيْهما التأهيليَّيْن المعد لهما مسبقًا.
، النصر: موسى وآدم يواصلان التأهيل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر النصر: موسى وآدم يواصلان التأهيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.