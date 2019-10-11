، النصر: موسى وآدم يواصلان التأهيل‫ ،

محمد بن مسعود - الدمام - واصل فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباته اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي. والتقى المدرب روي فيتوريا اللاعبين قبل بداية التدريبات. ‫بعد ذلك انطلقت تدريبات الفريق اليوم بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة.

وقسّم فيتوريا اللاعبين لمجموعتين، أجرى لهما تدريبات تكتيكية متنوعة، تعتمد على التسديد المباشر والكرات العرضية.

واختتم المدرب تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب. ‫

هذا، وواصل الثنائي أحمد موسى وعبدالفتاح آدم برنامجَيْهما التأهيليَّيْن المعد لهما مسبقًا.النصر أحمد موسى عبدالفتاح آدم مدرب النصر روي فيتوريا