السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ رئيس الوزراء الإثيوبي بفوزه بجائزة نوبل للسلام



الأمم المتحدة 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، تقديرًا لجهوده في تحقيق السلام والتعاون الدولي.

وقال غوتيريش في بيان : إن رؤية آبي أحمد ساعدت إثيوبيا وإريتريا على تحقيق تقارب تاريخي، مشيراً إلى أنه تشرف بحضور توقيع اتفاق السلام بين البلدين في العام الماضي، مضيفًا أن هذه الخطوة التاريخية أتاحت فرصاً جديدة للمنطقة لتتمتع بالأمن والاستقرار، وقد مثلت قيادة رئيس الوزراء أحمد قدوة رائعة للآخرين في أفريقيا وخارجها يتطلعون من خلالها إلى التغلب على مقاومة الماضي ووضع الناس في المرتبة الأولى.

من جانبه بعث مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، بتهانيه لرئيس الوزراء وشعب إثيوبيا ولجنة نوبل، قائلاً: إن منح جائزة نوبل للسلام لآبي أحمد شهادة كبيرة على جهوده لإحلال السلام في منطقته وخارجها.

وأضاف غراندي في بيان أن إثيوبيا لديها تاريخ طويل من الترحيب واستضافة اللاجئين من جميع أنحاء المنطقة، من خلال السماح للاجئين بالاندماج بشكل أفضل في المجتمع، مشيرًا إلى أن الدولة لا تفي فقط بالتزاماتها بموجب قانون اللاجئين الدولي، بل هي نموذج للدول الأخرى التي تستضيف اللاجئين حول العالم.

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21:21ت م

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