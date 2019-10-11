السعودية اليوم / أمطار على مراكز في محافظة أملج



أملج 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس

هطلت اليوم, أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض مراكز في محافظة أملج، شملت مركز الشبحة ومركز الرويضات ومركز الشدخ ومركز صروم ومركز مرخ والقرى والهجر التابعة، سالت على إثرها الشعاب وبعض الأودية.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:20ت م

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