- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة وسيول وبرد بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة وسيول وبرد بمكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على منطقة الباحة يشمل “المخواة، قلوة”.
ونبّهت الأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، تستمر حتى ساعة متأخرة من مساء اليوم.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت الهيئة تنبيهًا على مكة المكرمة يشمل أضم- العاصمة المقدسة- العرضيات- ميسان.
من جانبه، حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية من هطول أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظتي العرضيات والقنفذة، مطالبًا بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة وسيول وبرد بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.