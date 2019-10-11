تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة وسيول وبرد بمكة

2019-10-11

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على منطقة الباحة يشمل “المخواة، قلوة”.

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ونبّهت الأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، تستمر حتى ساعة متأخرة من مساء اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت الهيئة تنبيهًا على مكة المكرمة يشمل أضم- العاصمة المقدسة- العرضيات- ميسان.

من جانبه، حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية من هطول أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظتي العرضيات والقنفذة، مطالبًا بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية.