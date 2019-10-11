- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. هتافات حماسية في إستاد الملك فهد مع انطلاق حفل BTS ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. هتافات حماسية في إستاد الملك فهد مع انطلاق حفل BTS
متابعات الخليج 365 - الرياض
انطلق، مساء اليوم، حفل فرقة BTS الكورية في الرياض، والذي يأتي ضمن فعاليات موسم الرياض.
ونشر حساب موسم الرياض عبر “تويتر”، مقطع فيديو يوثق حضور عدد كبير من الجماهير لمشاهدة فرقة BTS في موسم الرياض.
وحرص المتواجدون في الحفل على نقل الأجواء الداخلية في إستاد الملك فهد، بالتزامن مع انطلاق حفل فرقة BTS في الرياض.
وأظهرت المقاطع انطفاء الأضواء وإشعال الجماهير بطاريات هواتفهم المحمولة، وسط هتافات حماسية لأعضاء الفرقة الكورية الأكثر شعبية بالدخول.
وكان الجمهور في المملكة استقبل الفرقة الكورية استقبالًا حافلًا عند قدومهم إلى الرياض، وتزينت بعض المباني باللون البنفسجي الذي يرمز للفرقة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. هتافات حماسية في إستاد الملك فهد مع انطلاق حفل BTS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.