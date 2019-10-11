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فيديو وصور.. انطلاق حفل فرقة BTS في موسم الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
انطلق- منذ قليل- حفل الفرقة الكورية BTS في موسم الرياض بإستاد الملك فهد، وسط حضور جماهيري غفير.
ونشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عبر حسابه في “تويتر”، صور ومقاطع فيديو للحضور الجماهيري الحاشد وتفاعل الجماهير مع الحفل.
ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروضًا وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.
ويضم موسم الرياض أيضًا أشهر المطاعم العالمية وأشهر الطهاة على مستوى العالم، بوجود 31 مطعمًا لأول على أرض الرياض في الموسم الذي يستمر لأكثر من شهرين.
ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.
واستقبلت الجماهير أمس فرقة البوب الكوري BTS فور وصولها لمطار الملك خالد بالرياض، وسط استعدادات أمنية مشددة.
وفي وقت سابق، أكد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، أن الهيئة مستعدة لموسم الرياض، واعدًا بأن يكون “موسمًا مذهلًا”.
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