واشنطن: المملكة حليف عريق في المنطقة وسنعزز قدراتها الدفاعية

2019-10-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، أن السعودية حليف عريق في الشرق الأوسط، ولابد من تعزيز قدراتها الدفاعية.

وفي الملف السوري، أكد على معارضة واشنطن الشديدة للعملية التركية في شمال سوريا.

وقال: إن واشنطن ستعزز تواجدها العسكري في شمال سوريا؛ للحفاظ على سلامة القوات الأمريكية المتواجدة هناك.

وكشف إسبر أن تركيا ذكرت أن العملية العسكرية ستكون محدودة النطاق، في حدود 50 جنديًّا، ولكن هذا لم يحدث.

وشدد على أن واشنطن لن تتخلى عن قوات سوريا الديمقراطية التي هزمت تنظيم داعش.

وفي الملف الإيراني، قال: إن طهران تقف وراء الهجمات على منشآت النفط السعودية.

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وذكر أن طهران لا تزال تمارس سياستها المهددة للاستقرار العالمي.

وشدد على أن السعودية حليف عريق في الشرق الأوسط، ولابد من تعزيز قدراتها الدفاعية.

وأوضح أن أمريكا ستنشر مجموعة إضافية من القوات العسكرية، فضلًا عن بطاريات باتريوت، لمواجهة أي تهديدات إيرانية.

وألمح إلى أن نشر القوات يثبت ديناميكية ومرونة الجيش الأمريكي في التعامل مع معطيات المواقف المختلفة.

وأضاف أن واشنطن تراقب الأوضاع، وتنتظر في الوقت نفسه موافقة من الكونجرس على نشر المزيد من القوات لدعم الحلفاء.

ومن جانبه، أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية في المؤتمر الصحافي المشترك استمرار تواصل واشنطن مع قوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف أن “العملية التركية على الأرض تبدو محدودة، لكنها مدعومة بضربات جوية”.

وأشار إلى أنه “لا مؤشرات على نية تركيا وقف التوغل بالأراضي السورية”.