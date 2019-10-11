إصابات في اصطدام مركبتين بالعاصمة المقدسة

2019-10-11

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أسفر حادث تصادم بين مركبتين في العاصمة المقدسة، مساء اليوم الجمعة، عن وقوع العديد من الإصابات.

Advertisements

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن حادث اصطدام مركبتين في العاصمة المقدسة (جعرانة)، نتج عنه عدد من الإصابات.

وأضاف المركز أن الجهات المختصة باشرت البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.