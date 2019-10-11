شكرا لقرائتكم موسم الرياض ينشر خريطة لإستاد الملك فهد قبل انطلاق حفلة BTS ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-11 موسم الرياض ينشر خريطة لإستاد الملك فهد قبل انطلاق حفلة BTS متابعات الخليج 365 - الرياض نشر موسم الرياض، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، خريطة لإستاد الملك فهد قبل انطلاق حفلة BTS مساء اليوم الجمعة. وعلق موسم الرياض على الخريطة بقوله: “من لحظة الدخول لحفلة BTS إلى الخروج سهلناها عليكم، وخريطة إستاد الملك فهد ما بتضيعكم”. Advertisements وينطلق الحفل في تمام السابعة والنصف بتوقيت المملكة ضمن فعاليات موسم الرياض. واستقبلت الجماهير أمس فرقة البوب الكوري BTS فور وصولها لمطار الملك خالد بالرياض، وسط استعدادات أمنية مشددة. وفي وقت سابق، أكد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، أن الهيئة مستعدة لموسم الرياض، واعدًا بأن يكون “موسمًا مذهلًا”.







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