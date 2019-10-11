الان تتابع هطول أمطار رعدية.. هذه توقعات "الأرصاد" لطقس الغد في المملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت في المملكة 13/ 2/ 1441 الموافق 12/ 10/ 2019، قائلة إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، ويمتد تأثيرها للأجزاء الساحلية من هذه المناطق.
وشملت التوقعات، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، المرتفعات الجنوبية الغربية.
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