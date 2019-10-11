السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أطاحت الحملات الميدانية الأمنية المشتركة «وطن بلا مخالف» منذ انطلاقها في 26 صفر 1439 حتى 11 صفر الحالي بنحو 3 ملايين و988 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. نتائج الضبطيات: أولا: إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات في مناطق المملكة كافة 3,988,685 مخالفا، منهم 3,116,030 مخالفا لنظام الإقامة 614,054 مخالفا لنظام العمل 258,601 مخالف لنظام أمن الحدود ثانيا: إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 68,449 شخصا منهم 45 % يمنيو الجنسية 52 % إثيوبيو الجنسية Advertisements 3 % جنسيات أخرى ضبط 2830 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة ثالثا: إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 4606 أشخاص رابعا: إجمالي المواطنين الموقوفين لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1628 مواطنا، منهم 1597 استكملت الإجراءات النظامية بحقهم وأخلي سبيلهم 31 تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحقهم خامسا: إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 15,024 وافدا مخالفا منهم 13,022 رجلا 2,002 امرأة سادسا: إيقاع العقوبات الفورية بحق 552,700 مخالف إحالة 506,614 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر إحالة 666,849 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم ترحيل 991,636 مخالفا



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترحيل 991 ألف مخالف لبلدانهم خلال عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.