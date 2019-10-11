السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - دبي اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2019م، بمركز التجارة العالمي بمدينة دبي، وذلك بجناح تحت عنوان «حلول تقنية لوطن آمن». وتوقف زوار الجناح الذين تجاوز عددهم 27 ألف زائر عند العروض التفاعلية التي تعرفوا من خلالها على التقنيات الأمنية التي يتم تطبيقها بالمملكة، وتشمل سبعة محاور وهي: محور مكافحة الجريمة وتعزيز السلامة العامة، ومحور الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، ومحور الهوية الرقمية والوثائق الشخصية، ومحور أمن المنشآت والمرافق الصناعية، ومحور أمن الحدود والمنافذ، ومحور التحول الرقمي، ومحور الحج والعمرة،



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كانت هذه تفاصيل خبر عروض تفاعلية تجذب الزوار لجناح الداخلية بمعرض أسبوع جيتكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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