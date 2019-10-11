السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن زار وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منطقة «الكشر» الواقعة في مديرية مشرعة وحدنان بمحافظة تعز، بشأن إنشاء مدرسة أساسية وثانوية في المنطقة. ورأس الوفد نجيب حميد ممثل البرنامج السعودي، وضم فريقا فنيا وهندسيا لمعاينة موقع المشروع والتأكد من توفر مقومات تنفيذه ونجاحه بما في ذلك مساحة الأرض المتاحة التي سيقام عليها المشروع وإمكانية وصول مواد البناء بسهولة ويسر إلى المكان ومقدار الطاقة الاستيعابية للطلاب الموجودين في المنطقة المستفيدة من هذا المشروع.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج إعمار اليمن يخطط لمدرسة في الكشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.