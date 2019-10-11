5 مصابين في انفجار لغم حوثي بالضالع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - عدن أصيب 5 مدنيين جراء انفجار لغم أرضي خلفته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع جنوب البلاد. وذكرت مصادر محلية أن اللغم انفجر في عربة مدنية أثناء مرورها في إحدى الطرق الفرعية بمنطقة الزبيريات غرب مديرية قعطبة. وأوضحت المصادر أن الانفجار تسبب بإصابة خمسة مدنيين بينهم نساء وأطفال بجروح بليغة، وفقا لموقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية.



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