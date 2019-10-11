إحالة 9 مسؤولين عراقيين إلى القضاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد

أعلن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد أمس أنه تمت إحالة قضايا فساد إلى القضاء العراقي تتعلق بتسعة من كبار المسؤولين بعد تعزيزها بالأدلة، واستكمال الإجراءات الأصولية وتشكيل فريق لمتابعتها في المجلس.

وذكر البيان أنه «استنادا إلى توجيه رئيس الوزراء أحال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عددا مهما من قضايا الفساد إلى القضاء تتعلق بتسعة من كبار المسؤولين بعد تعزيزها بالأدلة».

وبين أن «القضايا المحالة تتعلق بوزيرين ووكيلي وزارة سابقين في وزارات الصناعة والمعادن، والنقل، التعليم العالي، والصحة، وموظف سابق بدرجة وزير وأربعة محافظين سابقين في محافظات، وذلك في أعقاب المظاهرات التي شهدتها العراق في الفترة الماضية.