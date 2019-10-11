سفارة المملكة في اليابان تحذر من إعصار هاغيبس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في طوكيو السعوديين الموجودين في اليابان إلى أخذ الحيطة والحذر من تداعيات إعصار هاغيبس القوي الذي يقترب من البلاد.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر «نظرا للتحذيرات من إعصار هاغيبس والذي من المتوقع أن تصاحبه رياح وأمطار قوية خلال نهاية الأسبوع، تهيب السفارة بالمواطنين في اليابان اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الحكومية المتعلقة بالكوارث».

كما دعت المواطنين في حال حدوث أي طارئ إلى التواصل على الأرقام التالية: 09055833862 - 0335895242، متمنية السلامة للجميع.