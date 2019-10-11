السجن لناشط كمبودي أهان رئيس الوزراء عبر فيس بوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بنوم بنه
صدر حكم بالسجن بحق أحد نشطاء المعارضة في كمبوديا لإدانته بوضع منشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اعتبرت تحريضا وإهانة لرئيس الوزراء هون سين.
وكانت محكمة بلدية بنوم بن أصدرت أمس الأول حكم السجن بحق ماي هونجسرينج الذي يبلغ من العمر 38 عاما، بسبب «التحريض على ارتكاب جريمة جنائية» بعدما نشر عددا من الرسائل على فيس بوك يوجه من خلالها انتقادات لرئيس الوزراء الذي يشغل منصبه منذ فترة طويلة، وذلك حسبما أوردته صحيفة «الخمير تايمز».
وقال مسؤول بالمحكمة إن هونجسرينج نشر في يوليو الماضي إن «هون سين رجل غير محظوظ. حيثما وجد هون سين، وجدت المعاناة».
وهون سين جندي سابق كان ينتمي للخمير الحمر وانشق عن النظام من أجل المساعدة في الإطاحة بالنظام الذي ارتكب أعمال إبادة جماعية في سبعينات القرن الماضي.
وصدر حكم قضائي بحل حزب المعارضة «الإنقاذ الوطني في كمبوديا» عام 2017، قبل الانتخابات العامة التي جرت بالبلاد في 2018، والتي فاز بها الحزب الحاكم بقيادة هون سين بكامل مقاعد البرلمان الـ 125.
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