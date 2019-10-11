السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران نظمت جامعة نجران ممثلة بكلية التربية شطر الطالبات، بالتعاون مع مستشفى نجران العام فعالية توعوية بسرطان الثدي، وذلك في بهو الكلية. وتناولت الفعالية طرق الوقاية من سرطان الثدي، وتوزيع عدد من المنشورات والمطويات التوعوية، وتقديم النصائح والإرشادات، وتسيير عربة توعوية متنقله لتثقيف طالبات ومنسوبات الجامعة، ونشر الوعي حول المرض، ونسبة انتشاره، وأعراضه، وطرق التعامل معه، والتغذية السليمة التي تحد منه، والعوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة به، وأهمية الكشف المبكر والفحص الذاتي والمتابعة للحد من تفشيه.



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كانت هذه تفاصيل خبر عربة متنقلة للتوعية بسرطان الثدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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