اختفاء طائرة شحن رسمية في الكونغو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فقدت طائرة شحن تؤمن الجانب اللوجستي في رحلة لرئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي في شرق البلاد. وقال مدير عام هيئة الطيران المدني في الكونغو الديمقراطية جان مبونغا في بيان له أمس «إن طائرة شحن من نوع أنتونوف 72 يسيرها سلاح الجو في الكونغو الديمقراطية وتؤمن الجوانب اللوجستية للرئاسة وعلى متنها أربعة من أفراد الطاقم وأربعة ركاب مدنيين وعسكريين فقدت الاتصال ببرج المراقبة أمس الأول بعد 59 دقيقة من إقلاعها من غوما».



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