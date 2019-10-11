أزمة مناخ تهدد جزر المارشال بالغرق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كانبرا أعلنت جزر المارشال وسط المحيط الهادئ أمس «أزمة مناخ وطنية - التغير المناخي والاحتباس الحراري، حيث ينخفض مستوى أرض الدولة المقامة على الشعاب المرجانية». ووافق البرلمان في 26 سبتمبر الماضي على مشروع قرار يجعل من مكافحة التغير المناخي أولوية قصوى، وتم الإعلان عن القرار أمس، والذي تضمن أن مكافحة التغير المناخي أولوية قصوى للحكومة في الحاضر والمستقبل، وفقا لوثيقة القرار التي نشرتها رئيسة جزر المارشال هيلدا هاين عبر حسابها على تويتر . وتواجه جزر المارشال، وهي عبارة عن سلسلة مترامية الأطراف من الجزر البركانية والحلقات المرجانية المنخفضة، الخطر الأكبر جراء التغييرات المناخية بسبب انخفاض مستوى الأرض ووضع التضاريس لهذه الجزر. وتتعرض للغرق بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن أحوال الطقس المتطرفة.



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