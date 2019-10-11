السعودية | 30 ألف زائر بساعات لمعرض الصيد تضطر منظميه لوقف بيع التذاكر

شكرا لقرائتكم 30 ألف زائر بساعات لمعرض الصيد تضطر منظميه لوقف بيع التذاكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهد "معرض الصقور والصيد" السعودي في نسخته الثانية، والذي انطلق، الجمعة، في الرياض بتنظيم من "نادي الصقور"، إقبالاً كثيفاً منذ الدقائق الأولى لافتتاحه ظهر اليوم.

وشهدت مختلف أقسام المعرض حضوراً كبيراً. واتجهت أغلبية الحضور لقسم "الأسلحة" الذي بلغ عدد زواره من بعد صلاة الجمعة وحتى الساعة السادسة مساءً، أكثر من 30 ألف زائر، ما أدى إلى توقف بيع تذاكر الدخول له، وإعادة جدولة المواعيد.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري 30 قسماً تشمل جميع متطلبات الصيد ومتعلقات التخييم والسفاري والأسلحة، إضافة إلى فعاليات ثقافية وتوعوية متعددة. كما يقام ضمن المعرض أمسيات ثقافية ومزاد للصقور.