، شاهد.. اختتام بطولة المملكة للرماية على أسلحة ضغط الهواء ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الرابعة عشرة

اختتمت يوم أمس الخميس منافسات بطولة المملكة للرماية على أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس)، على مستوى (الفردي - الفرق) لجميع الفئات مبتدئين، درجة أولى، وممتاز، والتي جرت منافساتها في الفترة من 6-10 أكتوبر الجاري، ونظمها الاتحاد السعودي للرماية بمنطقة الرياض.

وقال رئيس الاتحاد السعودي للرماية فارس عصمت السعدي، إن "البطولة تهدف إلى صقل جيل من الرماة الجدد، وبث روح المنافسة للرماة الدوليين ورماة الدرجة الأولى، بما يحقق ارتفاع المستوى المهاري للرماة، وصولاً لتحقيق النتائج المشرفة للمملكة في البطولات الخارجية".

وأشار إلى أن هذه البطولة تأتي استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الرابعة عشرة للرماية على جميع الأسلحة، بشهر نوفمبر المقبل، وتحتوي على بطاقات تأهيل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وكانت نتائج الفردي على النحو التالي:

منافسات البندقية ضغط الهواء لدرجة المبتدئين:

أولاً - مدعج سعود السهلي - الحرس الوطني

ثانياً - فهد ناصر العجمي - الحرس الوطني

ثالثاً - محمد خالد العويد - الحرس الوطني

منافسات المسدس ضغط الهواء لدرجة المبتدئين:

أولاً - عبدالمجيد سليمان الصقيهي - الحرس الملكي

ثانياً - نايف سيف السهلي - الحرس الوطني

ثالثاً -إبراهيم محمد الحوطي - الحرس الملكي

منافسات البندقية ضغط الهواء للدرجة الأولى:

أولاً - خالد عمر التركي - الحرس الملكي

ثانياً - عبدالله مسحل العتيبي - حرس الحدود

ثالثاً - مشعل خالد الحصيني - الحرس الملكي

منافسات المسدس ضغط الهواء للدرجه الأولى:

أولاً - سعيد محمد الحارثي - الحرس الملكي

ثانياً - حمود عوض الأحمري - الحرس الملكي

ثالثاً - وليد صالح الدميخ – الحرس الملكي

منافسات البندقية ضغط الهواء لدرجة الممتاز:

أولاً - مسفر عبود العماري - القوات الجوية

ثانياً - مبارك مسفر الدوسري -القوات الجوية

ثالثاً - محمد فواز الحربي - القوات البرية

منافسات المسدس ضغط الهواء لدرجة الممتاز:

أولاً - عطا الله نداء العنزي - حرس الحدود

ثانياً - عقيل عبدالهادي البدراني - القوات البرية

ثالثاً - محمد فهد الهلالي - الحرس الملكي

وجاءت نتائج الفرق على النحو التالي:

منافسات البندقية ضغط الهواء لدرجة المبتدئين:

أولاً - رئاسة الحرس الوطني

ثانياً - رئاسة الحرس الملكي

ثالثاً - قوات أمن المنشآت

منافسات المسدس ضغط الهواء لدرجة المبتدئين:

أولاً - رئاسة الحرس الملكي (أ)

ثانياً - رئاسة الحرس الملكي (ب)

ثالثاً - شركة أرامكو السعودية

من جهته عبر المدير التنفيذي للاتحاد السعودي، أحمد منصور الشهراني، عن بالغ الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز تركي الفيصل، على حرص سموه الدائم وللمتابعة التي تحظى به اللعبة من أجل تهيئة كل الإمكانات لنجاح اللعبة، مؤكداً حرص الجميع على بذل المزيد من الجهد ومواصلة العطاء، من أجل تحقيق النتائج المرجوة التي تعكس المستوى المعروف عن لعبة الرماية.

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