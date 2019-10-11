- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها الناجحة في أسبوع جيتكس للتقنية في دبي، وهي المشاركة التي أبهرت زوار الجناح؛ لما احتواه من تقنيات متطورة، وخدمات متعددة، وتنظيم رائع.
وكان جناح الداخلية الذي يضم 12 منصة لقطاعات أمنية وخدمية تابعة للداخلية قد زاره أكثر من 30 ألف زائر. الرياض وزارة الداخلية جيتكس دبي
11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441 08:51 PM
أكثر من 30 ألف زائر اطلعوا على التقنيات المتطورة والخدمات المتنوعة
اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها الناجحة في أسبوع جيتكس للتقنية في دبي، وهي المشاركة التي أبهرت زوار الجناح؛ لما احتواه من تقنيات متطورة، وخدمات متعددة، وتنظيم رائع.
وكان جناح الداخلية الذي يضم 12 منصة لقطاعات أمنية وخدمية تابعة للداخلية قد زاره أكثر من 30 ألف زائر.
، شاهد.. "الداخلية" تختتم مشاركتها المبهرة في "جيتكس دبي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. "الداخلية" تختتم مشاركتها المبهرة في "جيتكس دبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.