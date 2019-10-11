محمد بن مسعود - الدمام - تحدثت عنهم"CNN" متوقعة نشر "البنتاغون" لهم وتعذر إرسال حاملة طائرات قالت قناة شبكة CNN: إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" سوف ترسل 2000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني.

وقالت المصادر للقناة إنه "من المتوقع أن تعلن "البنتاغون" عن نشر ما يصل إلى ألفي جندي أمريكي في الشرق الأوسط؛ لأن البحرية الأمريكية غير قادرة على إرسال حاملة طائرات حالياً لردع أي عدوان إيراني محتمل".أمريكا البنتاغون البحرية الأمريكية إيران الشرق الأوسط 2000 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني حامد العلي الخليج 365 2019-10-11 قالت قناة شبكة CNN: إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" سوف ترسل 2000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني.

وقالت المصادر للقناة إنه "من المتوقع أن تعلن "البنتاغون" عن نشر ما يصل إلى ألفي جندي أمريكي في الشرق الأوسط؛ لأن البحرية الأمريكية غير قادرة على إرسال حاملة طائرات حالياً لردع أي عدوان إيراني محتمل". Advertisements 11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441 07:17 PM تحدثت عنهم"CNN" متوقعة نشر "البنتاغون" لهم وتعذر إرسال حاملة طائرات تحدثت عنهم"CNN" متوقعة نشر "البنتاغون" لهم وتعذر إرسال حاملة طائرات قالت قناة شبكة CNN: إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" سوف ترسل 2000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني.

وقالت المصادر للقناة إنه "من المتوقع أن تعلن "البنتاغون" عن نشر ما يصل إلى ألفي جندي أمريكي في الشرق الأوسط؛ لأن البحرية الأمريكية غير قادرة على إرسال حاملة طائرات حالياً لردع أي عدوان إيراني محتمل". ، 2000 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 2000 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.