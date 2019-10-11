محمد بن مسعود - الدمام - عمليتان نفذتهما "الغذاء والدواء" بتعاون "الصحة" وفق الاشتراطات ضبطت هيئة الغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة الصحة، مليون منتج مخالف، وأغلقت 8 منشآت في المنطقة الشرقية. وأوضحت الهيئة في تغريدة لها على موقع التواصل "تويتر"، أنها قامت بعمليتَي الضبط والإغلاق لمخالفة اشتراطات التخزين للمنتجات الطبية. الغذاء والدواء وزارة الصحة المنطقة الشرقية الغذاء والدواء وزارة الصحة المنطقة الشرقية 11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441 07:24 PM Advertisements عمليتان نفذتهما "الغذاء والدواء" بتعاون "الصحة" وفق الاشتراطات شاهد.. ضبط مليون منتج مخالف بالشرقية وإغلاق 8 منشآت شاهد.. ضبط مليون منتج مخالف بالشرقية وإغلاق 8 منشآت ضبطت هيئة الغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة الصحة، مليون منتج مخالف، وأغلقت 8 منشآت في المنطقة الشرقية. وأوضحت الهيئة في تغريدة لها على موقع التواصل "تويتر"، أنها قامت بعمليتَي الضبط والإغلاق لمخالفة اشتراطات التخزين للمنتجات الطبية. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. ضبط مليون منتج مخالف بالشرقية وإغلاق 8 منشآت ،

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