، "رابطة المحترفين والمسافر" تفعلان شراكة أندية الدوري السعودي ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناقشت رابطة الدوري السعودي للمحترفين مع ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، آلية تفعيل الشراكة بين جماهير الأندية وشركة المسافر، أحد الرعاة الرسميين للمسابقة.

وقدم عبدالله الجبر مدير التسويق والتواصل في شركة المسافر، وعبدالعزيز الداود مدير مساعد في الإدارة الاستراتيجية لمجموعة سيرا القابضة، خلال ورشة العمل التي نظمتها الرابطة في فندق هيلتون الرياض بحضور ممثلي الأندية، شرحاً حول كيفية الاستفادة من الخصومات المقدمة من الشركة لجماهير كل نادي، فيما استعرضت الرابطة على هامش ورشة العمل، بالتعاون مع شركة (H&K) عددًا من الطرق والأساليب التي تمكن الأندية من الاستفادة من رعاتها وتفعيل الشراكات معهم، والتي ألقاها السيد جون ريموند مستشار الرعايات الرياضية.



من جهته أكد طلال العبيدي مدير إدارة التسويق برابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن الورشة تأتي في إطار حرص مجلس إدارة الرابطة على تهيئة البيئة الجاذبة لاستثمار القطاع الخاص في مجال الرياضة واستقطاب الرعاة المميزين للدوري من جهة، وعلى استفادة الأندية بشكل كامل من كافة المزايا والخدمات التي يقدمها الرعاة من جهة أخرى، بما يحقق أكبر نسبة فائدة ممكنة للطرفين.

وشدد العبيدي على أن الرابطة مستمرة في تقديم ورش عمل متنوعة للأندية في مجال التسويق خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من فرص التكامل في العلاقة الاستثمارية والتجارية بين الأندية والرعاة، ما يعد محفزاً لدخول شركات كبرى في سباق الرعايات الخاصة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.رابطة الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مدير التسويق والتواصل في شركة المسافر عبدالله الجبر مدير مساعد في الإدارة الاستراتيجية لمجموعة سيرا القابضة عبدالعزيز الداود