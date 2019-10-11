، الأهلي بطل كأس السوبر السعودي الإماراتي لكرة الطاولة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت مساء يوم الجمعة منافسات كأس السوبر السعودي الإماراتي لكرة الطاولة، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة (الشرائع)، والتي جمعت بطل الدوري في المملكة النادي الأهلي، وبطل الدوري في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نادي الوصل الإماراتي. وقد انتهت المباراة بتفوُّق النادي الأهلي على شقيقه نادي الوصل بنتيجة 3-0.
كما أسفرت نتائج بطولات الفردي بين اللاعبين أبطال اللعبة في كلا البلدين؛ عن التالي:
فردي الرجال: حقق اللاعب عبدالعزيز العباد (السعودية) المركز الأول والميدالية الذهبية، وحل ثانياً عبدالله البلوشي (الإمارات)، وثالثاً عيسى إبراهيم (الإمارات). ومنافسات فردي فئة تحت 18 سنة: حقق اللاعب خالد الشريف (السعودية) المركز الأول والميدالية الذهبية، وحل ثانياً تركي المطيري (السعودية)، وثالثاً عيسى إبراهيم (الإمارات). وفي منافسات فردي فئة تحت 15 سنة: حقق اللاعب خالد الشريف (السعودية) المركز الأول والميدالية الذهبية، وحل ثانياً سالم السويلم (السعودية)، وثالثاً محمد الحواي (الإمارات). وفي منافسات فردي فئة تحت 12 سنة: حقق اللاعب محمد السويلم (السعودية) المركز الأول والميدالية الذهبية، وحل ثانياً هادي أبو الرحى (السعودية)، وثالثاً منصور عبدالله (الإمارات).
وتوج اللاعبين رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد، وأمين عام الاتحاد الإماراتي لكرة الطاولة (رئيس الوفد الإماراتي) حسن الزرعوني.السوبر السعودي الإماراتي كرة الطاولة الأهلي الوصل السعودية الإمارات
الأهلي بطل كأس السوبر السعودي الإماراتي لكرة الطاولةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-11
اختتمت مساء يوم الجمعة منافسات كأس السوبر السعودي الإماراتي لكرة الطاولة، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة (الشرائع)، والتي جمعت بطل الدوري في المملكة النادي الأهلي، وبطل الدوري في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نادي الوصل الإماراتي. وقد انتهت المباراة بتفوُّق النادي الأهلي على شقيقه نادي الوصل بنتيجة 3-0.
كما أسفرت نتائج بطولات الفردي بين اللاعبين أبطال اللعبة في كلا البلدين؛ عن التالي:
فردي الرجال: حقق اللاعب عبدالعزيز العباد (السعودية) المركز الأول والميدالية الذهبية، وحل ثانياً عبدالله البلوشي (الإمارات)، وثالثاً عيسى إبراهيم (الإمارات). ومنافسات فردي فئة تحت 18 سنة: حقق اللاعب خالد الشريف (السعودية) المركز الأول والميدالية الذهبية، وحل ثانياً تركي المطيري (السعودية)، وثالثاً عيسى إبراهيم (الإمارات). وفي منافسات فردي فئة تحت 15 سنة: حقق اللاعب خالد الشريف (السعودية) المركز الأول والميدالية الذهبية، وحل ثانياً سالم السويلم (السعودية)، وثالثاً محمد الحواي (الإمارات). وفي منافسات فردي فئة تحت 12 سنة: حقق اللاعب محمد السويلم (السعودية) المركز الأول والميدالية الذهبية، وحل ثانياً هادي أبو الرحى (السعودية)، وثالثاً منصور عبدالله (الإمارات).
وتوج اللاعبين رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد، وأمين عام الاتحاد الإماراتي لكرة الطاولة (رئيس الوفد الإماراتي) حسن الزرعوني.
11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
06:15 PM
11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
07:20 PM
اختتمت مساء يوم الجمعة منافسات كأس السوبر السعودي الإماراتي لكرة الطاولة، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة (الشرائع)، والتي جمعت بطل الدوري في المملكة النادي الأهلي، وبطل الدوري في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نادي الوصل الإماراتي. وقد انتهت المباراة بتفوُّق النادي الأهلي على شقيقه نادي الوصل بنتيجة 3-0.
كما أسفرت نتائج بطولات الفردي بين اللاعبين أبطال اللعبة في كلا البلدين؛ عن التالي:
فردي الرجال: حقق اللاعب عبدالعزيز العباد (السعودية) المركز الأول والميدالية الذهبية، وحل ثانياً عبدالله البلوشي (الإمارات)، وثالثاً عيسى إبراهيم (الإمارات). ومنافسات فردي فئة تحت 18 سنة: حقق اللاعب خالد الشريف (السعودية) المركز الأول والميدالية الذهبية، وحل ثانياً تركي المطيري (السعودية)، وثالثاً عيسى إبراهيم (الإمارات). وفي منافسات فردي فئة تحت 15 سنة: حقق اللاعب خالد الشريف (السعودية) المركز الأول والميدالية الذهبية، وحل ثانياً سالم السويلم (السعودية)، وثالثاً محمد الحواي (الإمارات). وفي منافسات فردي فئة تحت 12 سنة: حقق اللاعب محمد السويلم (السعودية) المركز الأول والميدالية الذهبية، وحل ثانياً هادي أبو الرحى (السعودية)، وثالثاً منصور عبدالله (الإمارات).
وتوج اللاعبين رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد، وأمين عام الاتحاد الإماراتي لكرة الطاولة (رئيس الوفد الإماراتي) حسن الزرعوني.
، الأهلي بطل كأس السوبر السعودي الإماراتي لكرة الطاولة ،
المصدر : الخليج 365
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