المساعدة المقطوعة للشهر الحالي من موقع وزارة العمل الرسمي برقم السجل المدني والفئات المستحقة

بالطبع العديد يبحث عن خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة للشهر الحالي، ويُذكر أن المساعدة المقطوعة تعتبر من البرامج المتميزة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمساعدة الأسر المحتاجة لتعينها على العيش بصورة كريمة دون الحاجة لأحد حيث يتم تقديم مبلغ مالي للأسر لإعانتهم على الحياة ومواجهة متاعبها، يمكنك الإستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة للشهر الحالي

تتيح لكم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية الإستعلام عن المساعدة المقطوعة بسهولة وبدون أي تعب فقط من خلال الخطوات البسيطة التالية:

قم بالدخول لـ موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من خلال الإنترنت من مكانك.

وقم بالضغط على خدمات الوزارة ثم الضمان الإجتماعي.

الضغط على المساعدة المقطوعة.

كتابة جميع البيانات منها رقم السجل المدني وكذلك رقم طلبك.

سيظهر لك رمز مرئي مكون من أرقام قم بكتابتها.

قم بالضغط على كلمة عرض.

سوف تظهر لك جميع البيانات الخاصة بالمساعدة المقطوعة.

الفئات المستفيدة من مقطوعة الضمان الاجتماعي

لا يتم تقديم المساعدة المقطوعة لمن يريد سداد الديون بل يتم تقديمه للأسر التي تستحق المساعدة والدعم المادي وهم: