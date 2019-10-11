أكّدت النيابة العامة أن الطفلة في المملكة العربية السعودية تحظى بعناية فائقة على جميع الأصعدة، وتتمتع بالحماية الجنائية المقررة لها، وتُمنح الأولوية في الرعاية والعناية الحُقوقية. جاء ذلك ضمن مشاركتها في “هاشتاق” اليوم العالمي للطفلة؛ حيث نشرت “إنفوجرافيك” توضيحياً عن أهداف نظام حماية الطفل.

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كانت هذه تفاصيل خبر “النيابة العامة”: الطفلة تحظى بعناية فائقة بالمملكة.. وتمنح الأولوية في الرعاية الحقوقية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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