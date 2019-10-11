«مدني تبوك» يحذّر من التقلبات الجوية ويطالب بعدم الخروج إلا في الضرورة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك اليوم، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر بناءً على تحذير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول تعرُّض المنطقة لتقلبات جوية.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع بن زايد العمري، أنَّه بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها الصادر اليوم عن وجود تنبيه متقدِّم يشير لتعرُّض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية نتيجة الأتربة المثارة، ومن المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة خاصة على تبوك ومحافظات أملج وتيماء وحقل.

وأهاب بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية وغير الثابتة عند هبوب الرياح، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وبيَّن أنَّ مديرية الدفاع المدني بالمنطقة اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد، وإعداد خطط الطوارئ، وعمل غرف الطوارئ واللجنة الفورية بمنطقة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها، راجيًا من الله السلامة للجميع.