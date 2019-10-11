«الزعاق»: بداية «أميز مواسم» السنة غدًا السبت

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الجمعة، أن غدًا السبت هو أول أيام «الوسم» ومدته 52 يومًا، وهو من أفضل مواسم السنة، وقال الزعاق، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، إن اليوم الجمعة هو آخر أيام «سهيل» وغدًا السبت أول «الوسم» وهو الموسم الأميز في السنة على الإطلاق، وفيه تعتدل الأجواء ويطيب الزمان.

وأضاف الزعاق قائلًا، إنه سمي بذلك لأن مطره يسم الأرض بالربيع، فإذا أمطرت السماء خلاله، فالسنة تبشر بربيع مزدهر، موضحًا أن مدته 52 يومًا حسابيًا، وأن أمطار العشرين يومًا السابقة عليه واللاحقة له، لها نفس تأثيره.

وكان الزعاق أوضح في وقت سابق، أنَّ «وسوم الوسم» هي السحب السابقة على موسم الوسم بأيام وتتسم بسرعتها ولونها الرصاصي وشكلها الدائري «مثل النعام الهاربة» مشيرًا إلى أنَّ موسم الوسم هو من أجمل وألطف وأنعم أيام السنة.

وفي سياق مغاير قال الزعاق: إنَّ «الضخ الرطوبي من جراء إعصار هيكا علاوة على وجود الرياح الجنوبية (اللواقح) جعلت الفرصة مواتية لهطولات مطرية متفاوتة القوة على جنوب وجنوب غرب السعودية، نواحي: جازان ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ويتمدد بساط السحب للوسطى وحائل والجوف وتبوك وحفر الباطن». مشيرًا إلى أنَّ الأمطار الهاطلة تدخل في حيز موسم «الوسم» حكمًا.

وأوضح الزعاق أنَّ الأمطار الحاصلة خلال هذه الأيام لها تأثير الأمطار الوسمية من حيث الإنبات إذا تتابع المطر، فالعشرون يومًا السابقة على الوسم والعشرون يومًا من المربعانية، جميعها أيام وسمية. مضيفًا أنَّ «الوسم» قسمان، فلكي وواقعي، والأهم الواقعي وهو المحسوس على الأرض، والفلكي 52 يومًا، والواقعي قرابة 90 يومًا.