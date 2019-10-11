السعودية اليوم / باكستان تدعو إلى مكافحة ظاهرة الإساءة إلى الأديان



إسلام آباد 11 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس

دعت باكستان المجتمع الدولي إلى ضرورة بذل جهود متظافرة لمكافحة ظاهرة الإساءة إلى الأديان والثقافات حول العالم .

جاء ذلك على لسان المندوبة الباكستانية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة مليحة لودهي خلال مشاركتها في نقاش حول الإرهاب في اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتعامل مع الأمور القانونية.

وقالت وفقاً لبيان صادر في إسلام آباد اليوم : إن مكافحة الإساءة إلى الديان سيساهم في معالجة سوء الفهم بين العالم الإسلامي والغرب والصراع الفكري بين الحضارات.

وطالبت المسؤولة الباكستانية بضرورة مناقشة الأسباب الرئيسية المؤدية للإرهاب، مجددة في الوقت نفسه إدانة باكستان للإرهاب بكافة أشكاله،والتزام إسلام آباد بالتعاون مع المجتمع الدولي للعمل المشترك لمحاربة الإرهاب.

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19:50ت م

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