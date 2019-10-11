السعودية اليوم / إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال مسيرة كفر قدوم



قلقيلية 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس

أصيب شاب فلسطيني بعيار ناري في صدره، اليوم خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.

وأفادت مصادر محلية في كفر قدوم، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بالأعيرة الحية وقنابل الغاز، والصوت، ما أدى لإصابة الشاب أحمد عماد شتيوي بعيار حي في صدره، نقل إثرها إلى مستشفيات مدينة نابلس، ووصفت حالته بالمستقرة.

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19:23ت م

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