السعودية اليوم / منظمات حقوقية فلسطينية تطالب المجتمع الدولي بدعم الأونروا



بيروت 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس

طالبت لجان العمل الحقوقية الفلسطينية في لبنان، المجتمع الدولي بتقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وضمان استمرار عملها وإغاثتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها.

وشدّد المنسق العام لعمل اللجان الحقوقية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان محمد الشولي، في تصريح اليوم، على أن الفلسطينيين يتمسكون بدور الأونروا التي قدمت خلال العقود الماضية الايواء والإغاثة للاجئين في مناطق انتشارهم الخمسة، بشكل كبير رغم امكانياتها المحدودة.

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19:17ت م

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