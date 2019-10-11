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2019-10-11 هيئة المهندسين تعلن أسماء الفائزين بعضوية لجنة المكاتب والشركات الهندسية متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين أمس، أسماء الفائزين بعضوية لجنة المكاتب والشركات الهندسية، وذلك بعد إطلاع مجلس إدارة الهيئة واعتمادها، بحسب ما نصت عليه اللائحة، وهم : المهندس فهد بن حمد بن فهد العنقري, والمهندس علي راشد بن عطاف بن مرفاع آل هتيله, والمهندس ياسر حمد إبراهيم الربيعة, والمهندس فراس فتحي أحمد الدواليبي, والمرشح الخامس عبدالله عبدالعزيز بن عبدالله الواصل, والمهندس عبدالله محمد عبدالله آل خضر.

وبلغ عدد المترشحين لعضوية لجنة المكاتب والشركات الهندسية 11 مترشحاً، وإجمالي الأصوات 202 صوتين.

يُذكر أن هيئة المهندسين، أصدرت لائحة عمل لجنة المكاتب والشركات الهندسية، بهدف رفع مستوى الأداء المهني، وتحقق المصلحة العامة التي ينشدها أصحاب المكاتب والشركات الهندسية، وامتداداً لرؤية القيادة الرشيدة.







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